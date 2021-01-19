Слава богу: как Усик нырнул в прорубь на Крещение – видео
В Украине 19-го января отмечают Крещение – Праздник Крещения Господня или Иордан. Одной из традиций является ныряние в прорубь. Не отклоняться от традиций решил непобедимый украинский боксер Александр Усик.
Как Усик нырнул в прорубь
34-летний Усик, который только 17 января отпраздновал день рождения, опубликовал в своем инстаграме видео, как ныряет в прорубь.
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Перед тем, как зайти в воду, Усик трижды перекрестился. Впоследствии боксер зашел в воду и трижды погрузился.
Отметим, что Усик нырнул в ледяную воду, когда на улице был сильный мороз. Поэтому неудивительно, что боксер громко крикнул, когда выходил из воды.
"Слава Богу", – сказал Усик
"С Крещением, Братья и Сестры", – подписал украинский боксер видео с нырянием в прорубь.
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