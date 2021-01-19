В Україні 19-го січня відзначають Водохреще – Свято Хрещення Господнього або Йордан. Однією з традицій є пірнання в ополонку. Не відхилятися від традицій вирішив непереможний український боксер Олександр Усик.

Як Усик пірнув в ополонку

34-річний Усик, який тільки 17 січня відсвяткував день народження, опублікував у своєму інстаграмі відео, як пірнає в ополонку.

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Перед тим, як зайти у воду, Усик тричі перехристився. Згодом боксер зайшов у воду та тричі занурився.

Зазначимо, що Усик пірнув у крижану воду, коли на вулиці був сильний мороз. Відтак, не дивно, що боксер гучно крикнув, коли виходив з води.

"Слава Богу", – сказав Усик

"З Водохрещем, Браття та Сестри", – підписав український боксер відео з пірнанням в ополонку.

До уваги. Попередній бій Усик провів восени 2020 року. Українець переміг Дерека Чісору. Наступним суперником Усика, ймовірно, стане Джо Джойс.