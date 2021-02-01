Александр Усик находится в числе лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Расс Анбер, катмен Усика, считает, что украинец может победить топ-соперников тяжелого веса.

Источник: Fightnews.info

Расс Анбер уверяет, что Усик победит Джо Джойса, с которым, вероятно, встретится весной 2021 года.

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По мнению катмена, Усик готов к завоеванию чемпионского титула в тяжелом весе. Украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

"Как по мне, поединки в тяжелом весе всегда тяжелые. Я думаю, что Усик способен быть топ-претендентом если не на абсолютную корону в хевивейте, то хотя бы на завоевание ее части в бою против легитимного чемпиона", – сказал Анбер.

Победа не будет легкой

Катмен убежден, что Усик может остановить обладателя титула WBC Тайсона Фьюри и чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа.

Также Анбер верит в победу украинца в бою с бывшим чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

Я говорю не о временном титуле, а о таких соперниках, как Джошуа, Уайлдера или Фьюри. Я считаю, что он легитимный претендент, который может победить. Однако победа не будет легкой ни в одном из этих случаев,

– резюмировал Анбер.

К вниманию. Следующий бой Усика может состояться за звание временного чемпиона по версии WBO. Усик – официальный претендент на титул. Если Усик победит Джойса, то встретится с победителем боя Фьюри – Джошуа.