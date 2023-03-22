Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец: Усик и Фьюри свернули переговоры о бое

Представители украинского боксера уже устали от капризов британского бойца. "Бой век" теперь останется только в мечтах почитателей бокса.

Команды Александра Усика и Тайсона Фьюри больше не ведут переговоры о проведении боя за абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Сторона британского боксера начала откровенно нахать.

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Представители Тайсона Фьюри решили "вылезить на голову" команде Усика, что логично не понравилось украинской стороне, которая и так достаточно шла на компромисс с британцами, выбирая худшие условия договора. Все, чтобы сражение произошло. Распределение гонорара — единственная материальная часть договора, которую удалось согласовать представителям Усика и Фьюри: британец должен получить 70 процентов всех денег, а украинец – 30.

В марте менеджер украинца Эгис Климас заявил, что сторона Усика готова отказаться от встречи с Фьюри, если бой не будет официально анонсирован на 29 апреля. Сам украинский боец обращался к Тайсону, чтобы тот поторопился с подписанием контракта. В то же время менеджер Усика настаивает, что со стороны английского обладателя титула WBC продолжали поступать все новые требования к сопернику.

Мы аутсайдеры, но не можем соглашаться на все, что они [в лагере британца] нам упрекают. На какие компромиссы не шел бы Усик, его толкали на еще больше,

– рассказал Климас.

Ожидалось, что исторический поединок за четыре титула в тяжелом весе должен состояться весной на лондонской арене Уэмбли.

Дальнейшие действия со стороны Усика