Может реализовать менее чем через год: Усик удивил своей амбициозной целью вне ринга

У украинского боксера есть серьезные планы на футбольную карьеру. Александр признался, что мечтает выиграть чемпионат Украины с Полесьем.

Уже скоро Александр Усик должен выйти на бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Украинец владеет поясами WBA, WBO и IBF, которые он защитил в поединке против Даниэля Дюбуа в августе этого года.

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Александру не хватает пояса WBC, принадлежащего Тайсону Фьюри. Британец же подписал контракт на бой с Усиком, но всячески пытается оттягивать дату.

Между тем, украинец рассказал об амбициозной цели на жизнь вне ринга. Она касается футбольного клуба Полесья, с которым Усик летом подписал профессиональный контракт.

У меня есть все, чего я когда-либо хотел. Семья, жизнь, возможности. Но у меня есть одна цель – хочу стать чемпионом Украины с футбольным клубом Полесья,

– признался Усик.

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Несмотря на подписание контракта с житомирцами, Александр еще не успел дебютировать за команду из-за подготовки к бою с Фьюри. Ожидается, что поединок состоится 23 декабря, хотя команда британца настаивает на переносе встречи на 2024 год.

К слову, Полесье стремительно ворвалось в элитный дивизион чемпионата Украины. Команда Юрия Калитвинцева выиграла 8 из 12 матчей в сезоне (в том числе у Динамо) и занимает вторую строчку, отставая от лидера Кривбасса на одно очко.