Невероятно крутой брат, – Усик рассказал об отношении к Ломаченку

Сейчас Александр Усик самый обсуждаемый спортсмен в Украине и мире. Недавно боксер ответил на вопросы соотечественников к нему и его коллеге в ринге Василию Ломаченко.Е

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе, Александр Усик, рассказал об отношении украинцев к нему и чемпиону IBF и IBO в легком весе – Василию Ломаченко. Боксер решил не отвечать за своего коллегу.

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Александр Усик о Василии Ломаченко

Василий Ломаченко получает немалую кучу хейта от украинцев за свои действия. Александр Усик рассказал как реагирует на комментарии от подписчиков и их отношение к нему и Василию Ломаченко.

Василия Анатольевича здесь нет, я за своего невероятно крутого брата ничего не могу говорить. Никак не отношусь. Сегодня я герой, а завтра я не герой. Для своих детей, для своей жены, для своего окружения я герой, и мне этого хватает,

– сказал боксер.

Также Усик заявил, что не реагирует на критику от тех людей, которые не прошли тот путь, что он и которых не было рядом. С его слов, что-то говорить Александру за его грехи может только его небесный отец, который всегда возле него. Другие могут это делать, но ему все равно на их мнение.

Напомним, что Василий Ломаченко резко выступил против запрета деятельности Московского патриархата на территории Украины. Также боксер "забыл" поздравить украинцев с Днем Независимости.