В компанию к Цыганкову и Довбику: Жирона хочет приобрести игрока Динамо и сборной Украины
Источник:Футбол24
Каталонская Жирона имеет успешный опыт работы на украинском рынке, поэтому планирует снова приобрести игрока из УПЛ. На этот раз выбор испанцев пал на защитника Динамо Александра Тымчика.
В прошлом году испанская Жирона стала нечужим для украинцев клубом. В течение года каталонцы подписали игроков сборной Украины Виктора Цыганкова и Артема Довбика.
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Жирона хочет игрока Динамо
Они быстро стали лидерами команды, поэтому клуб решил продолжить следить за украинским рынком. В СМИ появлялась информация о возможном трансфере хавбека Днепра-1 Александра Пихаленка.
Теперь же украинские медиа сообщают о новой трансферной цели каталонцев из УПЛ. Руководство Жироны положило глаз на правого защитника Динамо Александра Тымчика.
27-летнего украинца рассматривают в качестве замены Яну Коуту, который принадлежит Манчестер Сити. Аренда бразильца истекает этим летом и он, скорее всего, вернется в состав манкунианцев.
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Почему именно Тымчик
Сообщается, что Жирона уже давно следила за Тымчиком и хотела приобрести его еще зимой, но поставила на паузу трансфер из-за травмы Александра. Преимуществом украинца является сыгранность с Виктором Цыганковым.
Футболисты вместе закрывали правый фланг Динамо и периодически – сборной Украины. Каталонцы готовы выложить 3-4 миллиона за футболиста., его контракт с "бело-синими" завершается летом 2025 года.
Тымчик в Жироне
- Александр является воспитанником Динамо, за которое дебютировал в 2016 году
- защитник ездил в аренду в Сталь и Зарю, но в 2021-м вернулся в родной клуб
- в составе Динамо Тымчик наиграл 66 матчей (4 гола + 3 ассиста) и стал победителем УПЛ, Кубка и Суперкубка Украины
- в 2020 году игрок дебютировал за сборную Украины и уже успел провести за нее, забив один гол и отдав четыре ассиста
- Жирона вместе с Довбиком и Цыганковым сенсационно идет второй в Ла Лиге
- Виктор перебрался в команду в январе прошлого года и уже имеет на своем счету по 9 голов и ассистов
- Артем присоединился к каталонцам летом 2023-го и сейчас является одним из топ-бомбардиров чемпионата – 14 голов и 5 результативных передач