Тактически подкованная команда: защитник сборной Украины разобрал Скуадру Адзурру

Сборная Украины прибыла в польский Гданьск, чтобы приступить к подготовке к решающей игре квалификации Евро-2024. Александр Сваток поделился своими мыслями по поводу предстоящей встречи с итальянцами.

Накануне футболисты сборной Украины собрались в польском Гданьске и приступили к подготовке к решающей игре отбора Евро-2024 – с итальянцами. Защитник "сине-желтых" Александр Сваток поделился ожиданиями предстоящего матча.

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Сваток: С мотивацией у нас все будет хорошо

Из Львова добрались хорошо, переночевали в гостинице возле аэропорта, позавтракали перед перелетом в Гданьск. У итальянцев всегда очень сильная команда, с индивидуально сильными игроками, тактически подкована. Не хочется говорить о фаворите грядущего матча – все будет понятно на футбольном поле. Думаю, с мотивацией у нас все будет хорошо",

– сказал Сваток.

Напомним! Украина и Италия разыграют путевку на чемпионат Европы. У команды Сергея Реброва есть три очка преимущества, но у итальянцев есть игра в запасе.

Матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена". Начало в 21:45 по киевскому времени.