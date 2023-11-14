Напередодні футболісти збірної України зібралися в польському Гданську й розпочали підготовку до вирішальної гри відбору Євро-2024 – з італійцями. Захисник "синьо-жовтих" Олександр Сваток поділився очікуваннями від майбутнього матчу.

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Сваток: Із мотивацією у нас все буде гаразд

Зі Львова добралися добре, переночували в готелі біля аеропорту, поснідали перед перельотом у Гданськ. В італійців завжди дуже сильна команда, з індивідуально сильними гравцями, тактично підкована. Не хочеться говорити про фаворита прийдешнього матчу – все буде зрозуміло на футбольному полі. Гадаю, із мотивацією в нас усе буде гаразд",

– сказав Сваток.

Нагадаємо! Україна та Італія розіграють путівку на чемпіонат Європи. Команда Сергія Реброва має три очки переваги, але у італійців є гра в запасі.

Матч відбору Євро-2024 між збірними України й Італії відбудеться 20 листопада в німецькому Леверкузені на стадіоні "БайАрена". Початок о 21:45 за київським часом.