"Были готовы много играть без мяча": защитник сборной Украины – о матче с Германией

Александр Сваток прокомментировал ничью в спарринге с национальной командой Германии. Команда Сергея Реброва сохранила ворота на замке, однако сама тоже не смогла забить.

В товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы 2024 сборная Украины по футболу расписала мировую с национальной командой Германии со счетом 0:0. В составе "сине-желтых" весь матч на позиции центрального защитника отыграл Александр Сваток.

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Сваток прокомментировал ничью с Германией

29-летний футболист прокомментировал ничью с Германией и рассказал о подготовке к этому спаррингу. По словам Сватка, подопечные Сергея Реброва были готовы к тому, что соперник будет больше владеть мячом.

"Очень тяжелая игра, Ребята молодцы. Много играли без мяча, но мы готовились к этому. При этом мы имели и свои шансы на контратаках.

Достаточно комфортно играть в три центрбека, при обороне так надежнее играть, компактнее. Меньше даем пространства сопернику", – сказал Сваток.

Матч в Нюрнберге стал десятым в истории противостояний Украины и Германии. "Сине-желтые" еще не побеждали Бундестим – 5 ничьих и столько же поражений.

Следующий матч сборная Украины проведет 7 июня против национальной команы Польши. Поединок начнется в 21:45 по Киеву.