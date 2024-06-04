"Были готовы много играть без мяча": защитник сборной Украины – о матче с Германией
Александр Сваток прокомментировал ничью в спарринге с национальной командой Германии. Команда Сергея Реброва сохранила ворота на замке, однако сама тоже не смогла забить.
В товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы 2024 сборная Украины по футболу расписала мировую с национальной командой Германии со счетом 0:0. В составе "сине-желтых" весь матч на позиции центрального защитника отыграл Александр Сваток.
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Сваток прокомментировал ничью с Германией
29-летний футболист прокомментировал ничью с Германией и рассказал о подготовке к этому спаррингу. По словам Сватка, подопечные Сергея Реброва были готовы к тому, что соперник будет больше владеть мячом.
"Очень тяжелая игра, Ребята молодцы. Много играли без мяча, но мы готовились к этому. При этом мы имели и свои шансы на контратаках.
Достаточно комфортно играть в три центрбека, при обороне так надежнее играть, компактнее. Меньше даем пространства сопернику", – сказал Сваток.
Следующий матч сборная Украины проведет 7 июня против национальной команы Польши. Поединок начнется в 21:45 по Киеву.