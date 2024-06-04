У товариському матчі в межах підготовки до чемпіонату Європи 2024 збірна України з футболу розписала мирову з національною командою Німеччини з рахунком 0:0. У складі "синьо-жовтих" увесь матч на позиції центрального захисника відіграв Олександр Сваток.

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Сваток прокоментував нічию з Німеччиною

29-річний футболіст прокоментував нічию з Німеччиною та розповів про підготовку до цього спарингу. За словами Сватка, підопічні Сергія Реброва були готові до того, що суперник більше володітиме м'ячем.

"Дуже важка гра, хлопці молодці. Багато грали без м’яча, але ми готувалися до цього. При цьому ми мали й свої шанси на контратаках.

Досить комфортно грати в три центрбеки, при обороні так надійніше грати, компактніше. Менше даємо простору супернику", – сказав Сваток.

Довідка. Матч у Нюрнбергу став десятим в історії протистоянь України та Німеччини. "Синьо-жовті" ще не перемагали Бундестім – 5 нічиїх і стільки ж поразок.

Наступний матч збірна України проведе 7 червня проти національної комани Польщі. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за Києвом.