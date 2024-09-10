Снимаются или остаются в УПЛ: Поворознюк принял решение относительно будущего Ингульца

В Украинской Премьер-лиге во время паузы на матчи сборных произошел громкий скандал. Президент Ингульца Александр Поворознюк заявил, что снимет клуб с турнира, если лига не позволит играть следующий домашний матч на родном стадионе.

На такой ультиматум УПЛ ответила своим предложением. Клуб из Кировоградщины может сыграть следующий поединок с Черноморцем на резервной арене в Кривом Роге или в Одессе, а дополнительное время использовать, чтобы получить акт о соответствии спортивного сооружения техническим нормам.

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Здравый смысл победил принцип

Без этого УАФ не допустит стадион к использованию. В противном случае лига готова продолжить соревнования в неполном составе.

После такой реакции Александр Поворознюк принял окончательное решение о будущем клуба. Вечером 9 сентября состоялось срочное собрание футболистов и тренерского состава Ингульца.

На нем игрокам сообщили, что президент клуба согласился играть домашние поединки УПЛ на гостевых аренах или резервном стадионе в Кривом Роге до зимы. За это время Ингулец собирается подготовить всю легальную документальную базу для эксплуатации новой арены и со старта второй части сезона в УПЛ играть уже на своей новой арене.

Справка. Матч 6 тура против Черноморца, который состоится 14 сентября, клуб из Кировоградщины сыграет в Одессе.

Напомним, что после пяти стартовых матчей Ингулец занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ. Команда Василия Кобина пока не побеждала – три ничьи и два поражения.