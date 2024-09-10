На такий ультиматум УПЛ відповіла своєю пропозицією. Клуб з Кіровоградщини може зіграти наступний поєдинок з Чорноморцем на резервній арені у Кривому Розі або в Одесі, а додатковий час використати, щоб отримати акт про відповідність спортивної споруди технічним нормам.

До теми Клуби УПЛ поставили ультиматум команді Поворознюка: чи залишиться Інгулець в чемпіонаті України

Здоровий глузд переміг принцип

Без цього УАФ не допустить стадіон до використання. В інакшому випадку ліга готова продовжити змагання в неповному складі.

Після такої реакції Олександр Поворознюк ухвалив остаточне рішення про майбутнє клубу. Ввечері 9 вересня відбулося термінове зібрання футболістів та тренерського складу Інгульця.

На ньому гравцям повідомили, що президент клубу погодився грати домашні поєдинки УПЛ на гостьових аренах або резервному стадіоні у Кривому Розі до зими. За цей час Інгулець збирається підготувати усю легальну документальну базу для експлуатації нової арени та зі старту другої частини сезону в УПЛ грати вже на своїй новій арені.

Довідка. Матч 6 туру проти Чорноморця, який відбудеться 14 вересня, клуб з Кіровоградщини зіграє в Одесі.

Нагадаємо, що після п'яти стартових матчів Інгулець посідає 14 місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда Василя Кобіна поки не перемагала – три нічиї та дві поразки.