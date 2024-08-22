Полиция сообщила подробности ДТП президента Ингульца Поворознюка: какое может быть наказание

В среду, 21 августа, были сыграны первые матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу. В одном из них Пробий Городенка дома принимал Ингулец.

По дороге на этот поединок президент Ингульца Александр Поворознюк попал в ДТП. Авария произошла вблизи Ивано-Франковска.

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Детали ДТП с участием Поворознюка

Как сообщил сам владелец футбольного клуба, он не справился с управлением, однако с ним все хорошо и угрозы жизни нет. При этом Александр Поворознюк опубликовал фото, на которых видно, что его автомобиль получил серьезные повреждения.

Это событие прокомментировал руководитель сектора коммуникации полиции в Ивано-Франковской области Андрей Яцкив. Он сообщил детали инцидента:

На Поворознюка был составлен протокол по 124 статье КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств). По этой статье ему грозит штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.

Сообщается, что президент Ингульца мог воспользоваться правом совместно составить сообщение об этом ДТП, при этом, если его гражданско-правовая ответственность была застрахована, то он освобождается от административной ответственности за это нарушение.

Также полицейский рассказал, что Александр Поворознюк не был в состоянии алкогольного опьянения, и, к счастью, авария обошлась без пострадавших.

В то же время на фотографиях, которые президент Ингульца выложил в своем канале в телеграме, видно, что на пассажирском сиденье стоит заглушка для ремня безопасности. За это также предусмотрено наказание при условии, что был составлен протокол по этому нарушению.



Состояние автомобиля Поворознюка изнутри после аварии / Фото из телеграмма президента Ингульца

Отметим, что Александр Поворознюк в конце концов все же попал на стадион и поддерживал Ингулец с трибун. Основное время матча его команда завершила вничью, но уступила в серии пенальти и покинула Кубок Украины.