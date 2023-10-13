Шанс будет: игрок сборной Украины удивил мотивацией накануне игры с Северной Македонией

Александр Пихаленок горит желанием защищать цвета национальной сборной. Но вот пока игровое время у него маловато.

Александр Пихаленок поделился ожиданиями от игры с Северной Македонией. У игрока есть своя уникальная мотивация.

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Нужен максимум

Александр Пихаленок отметил, что команда провела несколько дней очень интенсивных тренировок со многими тактическими упражнениями, поэтому полузащитник убежден, что сборная полностью готова к матчу с Северной Македонией, поскольку все в боевой готовности, а в национальной сборной, к тому же, всегда высока конкуренция.

Сборная Украины в ближайших матчах не сможет помочь Виктору Цыганкову и Андрею Ярмоленко. К тому же, по индивидуальной программе тренируется Денис Попов.

Хавбек отметил, что Северная Македония – это та же команда, с той же тактикой, что и в прошлом поединке. Александр также подчеркнул, что "сине-желтые" разбирают матчи "красных рысей" против Италии и Украины. Пихаленок также отметил, что украинцы не имеют права на ошибку, поскольку перед игроками сборной стоит турнирная необходимость взять шесть очков в двух матчах (также игра с Мальтой), но это не давит на игроков, а наоборот, добавляет сил и мотивации.

У меня к тому же есть своя мотивация. Меня зовут уже на несколько сборов, но пока выйти на поле не удавалось. Я жду своего шанса, хочу его полностью использовать, если мне его предоставят. Думаю, что готов всех удивить в хорошем смысле,

– сказал Пихаленок.

Напомним, что сборная Украины устроила невероятный камбэк в первой встрече с Северной Македонией (2:3). Следующая очная встреча между "сине-желтыми" и "красными чертами", которые в своем активе имеют по 7 баллов (так же и в Италии) состоится уже 14 октября, в 16:00.