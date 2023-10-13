Олександр Піхальонок поділився очікуваннями від гри з Північною Македонією. У гравця є своя унікальна мотивація.

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Потрібен максимум

Олександр Піхальонок відзначив, що команда провела декілька днів дуже інтенсивних тренувань з багатьма тактичними вправами, тому, півзахисник переконаний, що збірна повністю готова до матчу з Північною Македонією, оскільки усі в бойовій готовності, а у національній збірній до того ж завжди висока конкуренція.

До речі. Збірній України у найближчих матчах не зможуть допомогти Віктор Циганков та Андрій Ярмоленко. До того ж за індивідуальною програмою тренується Денис Попов.

Хавбек відзначив, що Північна Македонія – це та сама команда, з тією ж тактикою, що й у минулому поєдинку. Олександр також підкреслив, що "синьо-жовті" розбирають матчі "червоних рисей" проти Італії та України. Піхальонок до того ж наголосив, що українці не мають права на помилку, оскільки перед гравцями збірної стоїть турнірна необхідність узяти шість очок у двох матчах (також гра з Мальтою), але це не тисне на гравців, а навпаки, додає сил і мотивації.

У мене ще й до того є своя мотивація. Мене довикликають уже на кілька зборів, але поки вийти на поле не вдавалося. Я чекаю на свій шанс, хочу його повністю використати, якщо мені його нададуть. Думаю, що готовий усіх здивувати в хорошому сенс,

– сказав Піхальонок.

Нагадаємо, що збірна України влаштувала неймовірний камбек у першій зустрічі з Північною Македонією (2:3). Наступна очна зустріч між "синьо-жовтими" й "червоними рисями", які у своєму активі мають по 7 балів (так само і в Італії) відбудеться уже 14-го жовтня, о 16:00.