Лидер Днепра-1, которого сватали к Довбыку, перейдет в Динамо: ранее он отказал Шахтеру

Похоже, что сага с новым клубом Александра Пихаленка закончена. Футболист Днепра-1 останется выступать в УПЛ.

Несмотря на сватовство Александра Пихаленка в испанскую Жирону к Артему Довбыку, с которым у него отличное взаимопонимание, футболист решил продолжить карьеру в Украине. За 27-летним полузащитником охотились сразу два украинских гранда – Динамо и Шахтер.

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Выбрал извечного соперника Шахтера

Однако сам Пихаленок остановился на первом варианте, отказав "горнякам" Как сообщил известный комментатор Виктор Вацко, у футболиста и столичного клуба уже есть определенные договоренности.

Сообщается, что за одного из своих лидеров Днепр-1 получит 2,5 миллиона евро.

Александр мог остаться в клубе из Днепра, ведь его контракт с днепрянами истекает в конце следующего сезона-2024/2025. Но днепровский клуб переживает далеко не лучшие свои времена. Команд столкнулась с трансферным баном, а для того, чтобы выжить, нужно отпустить в другие клубы своих высокооплачиваемых лидеров. Это поможет клубу разгрузить бюджет и еще и заработать денег, чтобы выступать в новом сезоне.

Напомним, что по итогам сезона-2023/2024, прошедшего, днепряне заняли 4-е место в таблице УПЛ, получив шанс выступать в еврокубках в новом сезоне. Подопечные Юрия Максимова сыграют в Лиге конференций. Однако в следующем сезоне болельщики увидят полностью обновленное Днепр-1.

Новый клуб Пихаленка стал вице-чемпионом УПЛ-2023/2024, уступив чемпиону Шахтеру лишь 2 баллами.

Главное о карьере Александра Пихаленка