Помог игрок из чемпионата России: Петраков выиграл второй матч во главе сборной Армении – видео

Бывший тренер сборной Украины успешно провел июньский сбор с армянской командой. Кавказская сборная смогла вырвать победу в битве с Латвией.

Армения – Латвия 2:1

Голы: Тикнизян, 35, Барсегян, 90+1 – Мкртчян, 67 (автогол)

В этом году экс-тренер сборной Украины Александр Петраков возглавил национальную команду Армении. Коллекты под его руководством уже провел третий матч отбора на Евро-2024, пишет 24 канал.

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В марте армяне уступили дома Турции (1:2), но уже в июне обыграла на выезде прямого конкурента Уэльса (4:2). В третьей игре армяне встретились с главным аутсайдером квартета Латвией.

Встреча показалась сложной для Армении. Перед перерывом хозяева вышли вперед благодаря игроку с чемпионата России Наиру Тикнизяну. Подопечные Петракова доминировали всю игру, но допустили ошибку в середине второго тайма.

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Мяч в свои ворота срезал Мкртчян, что поставило победу Армении под угрозу. Тем не менее, "горцы" нашли возможность вырвать три очка. На первой компенсированной минуте забил хавбек братиславского Слована Тигран Барсегян.

Видеообзор матча Армения – Латвия:

Таким образом Армения набирает шесть очков и закрепляется на второй позиции, в двух баллах впереди Вельса и Хорватии. Лидером квинтета является Турция, выигравшая три из четырех встреч в группе.