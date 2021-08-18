Кто такой Александр Петраков – новый наставник сборной Украины по футболу

Сборная Украины по футболу получила нового главного тренера: исполняющим обязанности стал Александр Петраков. Такое решение принял Исполком УАФ. Что известно о новом тренере "сине-желтых" – читайте на Спорт24.

Петраков в статусе исполняющего обязанности главного тренера будет готовить сборную Украины к дальнейшим матчам квалификации к Чемпионату мира 2022 года, который состоится в Катаре.

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Карьера игрока Петракова

64-летний Александр Петраков является воспитанником киевского Динамо, но за киевлян фактически не играл. Петраков родился в Киеве, в свое время играл на позиции защитника.

В профессиональной карьере Петраков в 1970 – 1980-х выступал за клубы низших советских лиг. Много лет был игроком киевского Динамо, винницкого Локомотива, киевского СКА, черкасского Днепра, ровненского Авангарда, никопольского Колоса. За восемь лет он сыграл более 250 официальных матчей.

Начало тренерской карьеры

В клубной карьере Петраков тренировал лишь команды из низших лиг – Нива Винница и Спартак Сумы. Но не задалось, и Александр Васильевич переключился на детско-юношеский футбол.

В начале 2000-х Петраков работал тренером в ДЮСШ киевского Динамо, а также в Олимпийском колледже имени Ивана Поддубного. А с 2010 года Александр Васильевич неизменно тренирует юношеские сборные Украины.

В 2009 году получил звание заслуженного тренера Украины.



Новый тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: УАФ

Главные тренерские достижения Петракова

Петраков сформировал два поколения игроков, которые вел от 16-летнего возраста в молодежную сборную. Сначала он взял сборную Украины U-16 и довел ее до чемпионата мира U-20 в 2015 году.

Там наша команда уверенно выиграла группу, но покинула новозеландский Мундиаль в 1/8 финала, проиграв в серии пенальти Сенегалу. Второе же поколение Петракова было более успешным, выиграв чемпионат мира в той же возрастной категории в 2019 году.



Петраков воспитал чемпионов мира / Фото: Getty Images

За время работы с юношескими командами Александр Васильевич дважды принимал участие на чемпионатах Европы U-19. В 2014 году наша команда не вышла из группы, оставшись позади сербов и будущих чемпионов немцев.

А в 2018-м украинцы вышли в полуфинал из непростого квартета (Франция, Англия, Турция), однако там крупно уступили будущему триумфатору соревнования Португалии (0:5).

После триумфа на ЧМ-2019 Александр Петраков в третий раз начал свой путь с самой молодой категории сборных (U-16). В нынешней команде, которой руководил специалист, пока нет особо известных имен.

Почему именно Петраков возглавил сборную

На посту главного тренера национальной команды Петраков сменил Андрея Шевченко. Тот 1 августа объявил об окончании срока соглашения с УАФ по работе на посту тренера сборной Украины.

При этом предварительно на пост главного тренера сборной Украины рассматривался экс-тренер Динамо и Ференцвароша Сергей Ребров. Однако из-за контрактных обязательств с его новым клубом Аль-Айном, он не смог стать главным тренером сборной Украины.

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Первым о вероятном назначении Петракова сообщало издание Meta-ratings.com.ua. Он должен был стать исполняющим обязанности главного тренера в условиях, если Ребров не сможет договориться о разрыве контракта с клубом из ОАЭ.

Назначение Петракова состоялось после того, как комитет национальных команд УАФ возглавили Олег Блохин и Алексей Михайличенко. На этом посту они сменили Мирона Маркевича – еще одного потенциального кандидата на работу главным тренером сборной Украины.

Нефутбольный Петраков

Помимо футбола своим хобби тренер называет книги. В интервью украинскому еженедельнику "Футбол" он рассказывал, что по литературе читает автобиографии выдающихся личностей, а также детективы.

Тренер убежден, что судьбу человек творит сам.

Каждый – кузнец своего счастья. Если ты думаешь, что в жизни все предопределено, то ничего не добьешься,

– отмечал он.

Характеризуя самого себя, Петраков отметил, что с годами стал отходчивым, не поддается мгновенным эмоциям.

"Это я называю одним словом – опыт. У каждого тренера и человека свой жизненный путь. Сколько автобиографий ни возьми, у каждого своя стезя. Я наделал кучу ошибок, прошел через трудности, многое переосмыслил и исправил. И это в конце концов привело меня к тому, что мы стали чемпионами мира", – поделился мнением тренер.

Также Петраков признавался, что после феерической победы на ЧМ-2019 его жизнь изменилась "не в лучшую сторону", и "завистников стало в десять раз больше".



Жена и дочь Александра Петракова / Фото: Instagram