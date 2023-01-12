Петраков сделал юношескую сборную Украины чемпионом мира: где эти футболисты сейчас

Сборная Украины по футболу U-20 в 2019 году совершила настоящую сенсацию. Команда стала чемпионом мира. А ее творцом был Александр Петраков.

Вряд ли кто-то ожидал от юношеской сборной Украины и ее главного тренера Александра Петракова яркого выступления на чемпионате мира, который в 2019 году принимала Польша. Этот турнир проходит каждые два года, и за время Независимости сборная Украины только в четвертый раз пробилась на соревнования. Хотя прежде каждый раз во время участия выходила из группы, но останавливалась на стадии 1/8 финала.

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На турнир Александр Петраков взял 21 футболистка. Судьба каждого из них сложилась по-разному. Тогда им еще не было и 20 лет. А сейчас кое-кто выступает в основном составе топовых украинских команд и играет в Лиге чемпионов. Есть и такие, которые уже успели сменить за это время несколько команд, так и не показав максимум своих умений. О тех, кого Петраков сделал чемпионом мира, по очереди.

Вратари

Андрей Лунин. К тому времени он уже был игроком Реала. И даже дебютировал за сборную Украины. И именно из-за нее пропустил один матч на турнире. Но все равно был признан лучшим вратарем юношеского ЧМ-2019. После нескольких аренд и дальше является игроком Реала.

Владислав Кучерук. Именно он заменил Лунина в четвертьфинале против Колумбии. И отстоял на "сухо". Воспитанник киевского Динамо, тоже поигравший в арендах. В конце 2022 года покинул киевский клуб. И присоединился к Заре в начале 2023 года.

Дмитрий Ризнык. Один из двух игроков, не сыгравший ни одного матча на этом турнире. Воспитанник Ворсклы, который и дальше выступает за полтавский клуб. И даже дебютировал за сборную Украины.

Защитники

Валерий Бондарь. Капитан команды. Воспитанник Шахтера, который после победы на чемпионате мира стал привлекаться к матчам главной команды. За "горняков" выступает до сих пор. Игрок сборной Украины.

Александр Сафронов. К тому времени игрок Днепр-1. Далее в его карьере были эстонская Левадия и черниговская Десна. Именно в составе черниговского клуба застал начало войны России против Украины. После чего перебрался в словенский НК Нафта 1903. Сейчас выступает за венгерский Залаэгерсег.

Денис Попов. На турнире забил три гола, дважды принеся победы нашей команде. А в полуфинале получил красную карточку, поэтому финал пропускал. Также после ЧМ-2019 попал в основную обойму игроков киевского Динамо, за который и выступает сейчас. Имеет в активе три матча за сборную Украины.

Олег Веремиенко. В то время игрок футбольного клуба Калуш. Единственный полевой игрок, так и не сыгравший ни одной минуты на турнире. Попал в заявку в последний момент из-за того, что Виталий Миколенко не сумел поехать. Теперь игрок Руха.

Виктор Корниенко. В то время игрок молодежной команды Шахтера. После турнира попал не в главную команду, а отправился в аренду в Мариуполь. Но через год вернулся и начал играть за "горняков". Провёл два матча в составе сборной Украины, и даже отличился забитым голом в ворота Чехии.

Даниил Бескоровайный. Один из трех "легионеров" в составе сборной Украины – выступал в Словакии за Замлину. В начале 2023 года стал игроком Кривбасса.

Ефим Конопля. Еще один воспитанник Шахтера, который после турнира перешел во взрослый футбол. Но он на два года отправился в аренду в черниговскую Десну. Летом 2021 года вернулся уже в состав главной команды Шахтера. Имеет в активе и матчи за сборную Украины.

Игорь Снурницын. В тот момент игрок донецкого Олимпика, за который выступал до лета 2021 года. После этого перешел в состав луганской Зари.

Максим Чех. Также из молодежной команды Шахтера после турнира отправился в аренду в Мариуполь. Там выступал три года. Сейчас выступает в аренде за Сабаил из Азербайджана.

Полузащитники

Георгий Цитаишвили. Уже не украинец. После турнира был переведен в основу Динамо. Но с начала 2021 года постоянно выступает в арендах – Ворскла, Черноморец, краковская Висла. Сейчас в аренде у другой польской команды Лех из Познани. Принял гражданство Грузии и выступает за эту сборную.

Алексей Хахлев. Воспитанник Динамо, в юном возрасте перебравшийся в Испанию. На время ЧМ-2019 был игроком второй команды Алавеса. Но после турнира остался без команды. В начале 2023 года перешел в Зарю.

Сергей Булеца. Воспитанник Динамо, за главную команду так и не сыгравший ни одного матча. Хотя его контракт и дальше принадлежит киевлянам. Сразу после ЧМ-2019 был отдан в аренду в Днепр-1. А с лета 2021 года – в аренду в Зарю, где и выступает сейчас. У него три матча в составе сборной Украины.

Кирилл Дришлюк. К тому времени игрок Александрии, за которую выступает до сих пор. Был в аренде на год в латвийском Спартаксе. Его отец Павел Дришлюк – офицер Воздушных сил ВСУ, погиб 6 июня 2014 года в результате сбития самолета Ан-30 над Славянском в ходе войны на востоке Украины.

Николай Мусолитин. Игрок Черноморца к тому времени. С начала 2020 года выступает за границей. Почти весь 2022 год был без клуба. Лишь в конце года подписал контракт с клубом Пфорцхайм, выступающим в пятом дивизионе Германии.

Алексей Кащук. Еще один игрок Шахтера, больше времени проведший в Мариуполе. Туда он отправился сразу после ЧМ-2019, выступая там в течение трех сезонов в аренде. После начала войны отправился в аренду в азербайджанский Сабах.

Нападающие

Владислав Супряга. На турнире сыграл в каждом матче, но забил всего два гола. Оба – в финале. Еще до ЧМ-2019 этого игрока хотело киевское Динамо. И купило его у Днепр-1. За сколько – официально не сообщалось. Но есть данные о сумме около 7 миллионов евро. Но в киевском клубе дела у него не пошли. Поэтому в 2019 году он отправился в аренду в тот же Днепр-1. В начале 2022 года отправился в аренду в итальянскую Сампдорию, но и там не поразил, потому снова вернулся в Динамо. В сборную Украины вызывался, но пока не дебютировал за главную команду.

Даниил Сикан. За футболиста вели борьбу Динамо и Шахтер, и игрок выбрал именно дончан. Однако выиграть борьбу за позицию на поле у забивных легионеров долго не удавалось, поэтому были и аренды в Мариуполь, и даже немецкую Ганзу. Сейчас и дальше выступает за Шахтер. Сыграл шесть матчей за сборную Украины, забил один гол. На ЧМ-2019 стал лучшим бомбардиром команды, забив четыре гола

Денис Устименко. В то время игрок молодежной команды Александрии. За главную команду выступал до лета 2022 года, после чего перешел в Кривбасс.

Тренер

Александр Петраков. Именно его следует и благодарить за завоевание чемпионского титула. Но после этой победы он снова опустился в юношеские команды, набрав сборную U-17. Правда дальше помешал карантин и отмена международных матчей. Пока в августе 2021 года он не возглавил сборную Украины после окончания контракта у Шевченко. Под руководством Александра Петракова сборная Украины провела 15 матчей (шесть побед, семь ничьих, два поражения, разница забитых и пропущенных мячей 23:13). Но главную задачу так и не выполнила – не вышла на ЧМ-2022.