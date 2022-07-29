Александр Кучер – новый главный тренер Днепра-1

Днепр-1 определился с новым главным тренером команды. 29 июля преемником Игоря Йовичевича стал Александр Кучер.

Преемник Игоря Йовичевича

Днепровский клуб заключил контракт с бывшим тренером Металлиста сроком на 2 года (до 30 июня 2024 года). Именно под руководством Александра Кучера Днепр-1 войдет в новый сезон УПЛ.

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Кучер стал новым тренером команды после довольно скандального ухода возглавил донецкий Шахтер Игоря Йовичевича.

Наставник Днепра-1 определился с новым тренерским штабом клуба, в который вошли Юрий Ушмаев, Андрей Кудымов, Валерий Городов, Евгений Барышников и Александр Грицай.

Сейчас у 39-летнего коуча еще немного времени, чтобы изменить под себя стиль игры команды. Сезон-2022/2023 в УПЛ начинается 23 августа.

Презентация Кучера в Днепре-1: смотрите видео

Также клуб объявил о подписании шести новичков. Футболку Днепра-1 одели: вратарь Владислав Рыбак, полузащитники Руслан Бабенко, Сергей Горбунов, Эдуард Сарапий, Владимир Танчик и форвард Артем Громов.

Рыбак и Сарапий были арендованы на год у харьковского Металлиста. Остальные пришли на контракт.

Что известно о тренерском опыте Кучера