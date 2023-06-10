А что же делать с Лигой чемпонов: лидер УПЛ готовится к распродаже и решил судьбу коуча команды

Днепр-1 готовится изменить свой нынешний состав. Однако фигуры на верхушке клуба все же сохранят свою прописку в команде.

Днепр-1 уже расставил приоритеты и задачи на следующий сезон. "Спортклубовцы" продолжат сотрудничество с нынешним тренерским составом.

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Без максимализма

Днепровский коллектив определился с целями и кадрами, которые клуб будет следовать следующей кампании. В первую очередь решено, что Днепр-1 начнет новый сезон с Александром Кучером на тренерском мостике команды, а вот Евгений Красников останется спортивным директором.

Что касается трансферной политики клуб, то годовой бюджет точно не претерпит положительные изменения, поскольку тот, как минимум, не увеличится. Также днепровская команда готова активно работать на рынке. В частности, "спортклубовцы" готовятся к продаже не только лидера команды Артема Довбика, которого коллектив готов отпустить от 11 миллионов евро. К тому же форвард реально заинтересовал ряд европейских коллективов, таких как Жирона, где выступления Виктор Цыганков ( в каталонском коллективе еще и освободившееся место для Довбика ), Марсель, цвета которого защищает Руслна Малиновский, и другие.

Днепряне также готовы попрощаться с любым футболистом в случае хорошего предложения по футболисту. "Спортклубовцы" намерены прекратить сотрудничество с большинством легионеров, которые к тому же являются сканалистами (в финальном матче сезона против Шахтера, они были одними из ключевых лиц, принявших участие в массовой драке ), а наибольшие шансы остаться у Бланко и Пеглоу. Трансферная работа будет продолжаться с акцентом на внутренний рынок, а приоритет – поиск качественного голкипера. В клуб сватают даже Дениса Бойко.

Клуб не ставит перед собой на надвигающийся сезон. Поскольку днепряне, возможно, и грезят попаданием в Лигу чемпионов, однако "спортклубовцы" будут рады, если смогут квалифицироваться в групповой этап любого из еврокубков. Также Днепр-1 не ставит перед собой цель стать чемпионом Украины (равно как и в этом сезоне), однако коллектив хочет сохраниться на всадниках украинской элиты. Напомним, что днепряне стали серебряными призерами УПЛ, до последнего ведя борьбу за чемпионство и впервые в истории попав в квалификацию в ЛЧ.