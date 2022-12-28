На двух вершинах: Александр Кучер определен лучшим тренером года

Главный тренер СК Днепр-1, лидирующий в УПЛ, Александр Кучер определен лучшим коучем года в Украине. Кучер обогнал других тренеров по определенным критериям.

Шестое объединение определяет лучшего тренера УПЛ. Рейтинг по пяти критериям ведется по средним оценкам, а также объединение совместно с Украинской Премьер-Лигой называет лучших тренеров в каждом отдельно взятом туре. По итогам 2022 года лучшим со средним показателем 4,52 оказался Александр Кучер, еще трижды становившийся лучшим тренером тура.

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Критерии оценки

Номинальный результат команды (важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая), трудности в управлении подопечными (травмированные/дисквалифицированные, особые обстоятельства), мастерство в работе с кадрами (неожиданные, но успешные новые лица в составе, игроки использованы не на своих позициях), тренерское мастерство (разнообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора), накопительный критерий ( если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки). Средний балл выводится из всех оценок, которые выставляются натуру тренерам.

Топ-тренеры года

Александр Кучер (Днепр-1, средний балл 4,52)

Игорь Йовичевич (Шахтер, средний балл 4,40)

Патрик ван Лаувен (Заря, средний балл 4,34)

Юрий Гура (Александрия, средний балл 4,22)

Владимир Шаран (Минай, средний балл 4,20)

Другие тренеры, выигравшие номинацию

В 2017 году победил Роман Санжар (Олимпик)

В 2018 году победил Владимир Шаран (Александрия)

В 2019 победил Александр Рябоконь (Десна)

В 2020 победил Виктор Скрипник (Заря)

В 2021 победил Мирча Луческу (Динамо)

Церемония награждения лучших тренеров УПЛ, Первой лиги, Второй лиги, Любительской лиги, Студенческого футбола и Женского футбола снова не состоится. Все из-за войны России против Украины. Церемонии также были отменены из-за пандемии коронавируса.