На двух вершинах: Александр Кучер определен лучшим тренером года
Главный тренер СК Днепр-1, лидирующий в УПЛ, Александр Кучер определен лучшим коучем года в Украине. Кучер обогнал других тренеров по определенным критериям.
Шестое объединение определяет лучшего тренера УПЛ. Рейтинг по пяти критериям ведется по средним оценкам, а также объединение совместно с Украинской Премьер-Лигой называет лучших тренеров в каждом отдельно взятом туре. По итогам 2022 года лучшим со средним показателем 4,52 оказался Александр Кучер, еще трижды становившийся лучшим тренером тура.
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Критерии оценки
Номинальный результат команды (важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая), трудности в управлении подопечными (травмированные/дисквалифицированные, особые обстоятельства), мастерство в работе с кадрами (неожиданные, но успешные новые лица в составе, игроки использованы не на своих позициях), тренерское мастерство (разнообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора), накопительный критерий ( если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки). Средний балл выводится из всех оценок, которые выставляются натуру тренерам.
Топ-тренеры года
- Александр Кучер (Днепр-1, средний балл 4,52)
- Игорь Йовичевич (Шахтер, средний балл 4,40)
- Патрик ван Лаувен (Заря, средний балл 4,34)
- Юрий Гура (Александрия, средний балл 4,22)
- Владимир Шаран (Минай, средний балл 4,20)
Другие тренеры, выигравшие номинацию
- В 2017 году победил Роман Санжар (Олимпик)
- В 2018 году победил Владимир Шаран (Александрия)
- В 2019 победил Александр Рябоконь (Десна)
- В 2020 победил Виктор Скрипник (Заря)
- В 2021 победил Мирча Луческу (Динамо)
Церемония награждения лучших тренеров УПЛ, Первой лиги, Второй лиги, Любительской лиги, Студенческого футбола и Женского футбола снова не состоится. Все из-за войны России против Украины. Церемонии также были отменены из-за пандемии коронавируса.