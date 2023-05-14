"Это издевательство над боксерскими фанами": Красюк объяснил отказ Беринчика от титула чемпиона EBU

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк прокомментировал неожиданный отказ Дениса Беринчика от титульного боя. Все дело в сопернике, которого назначила организация.

24 июня украинский боксер Денис Беринчик должен был провести обязательную защиту титула чемпиона Европы EBU. Однако украинец достаточно неожиданно отказался от пояса.

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Удивительное решение EBU

Промоутер Александр Красюк объяснил отказ Дениса Беринчика от титульного боя. Европейский боксерский союз обязал украинца выйти на ринг против возрастного итальянца Эмилиано Марсили. Именно это вынудило сторону Беринчика сделать пояс вакантным.

Беринчику от EBU был назначен официальный претендент для защиты пояса — 46-летний итальянец Эмилиано Марсили. Он является итальянцем и бойцом итальянского промоутера. Офис EBU находится в Риме, а генеральный секретарь этой организации – итальянка. Это уже не первый раз EBU принимает забавные решения вроде обязательной защиты для Беринчика,

– заявил Красюк.

По словам промоутера, британцы не дали бы разрешение на проведение поединка с возрастным боксером.

Британский совет по профессиональному боксу не сможет предоставить лицензию 46-летнему боксеру для поединка с таким бойцом, как Беринчик. Во-первых, это опасно для жизни и здоровья соискателя; во-вторых, это издевательство над боксерскими фанами,

– сказал Красюк.

На пути к чемпионству WBO

Впрочем, на этом жизнь не заканчивается. Денис Беринчик будет соперничать за главный пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который сейчас принадлежит Девину Хейни.

Да, ради нескольких тысяч евро поносить европейский бокс — это просто стыд. Мы откровенно описали эти обстоятельства в письме EBU и отказались от поединка. Пусть это будет уже проблемой боксерского союза, а не Беринчика. Мы идем своим путем к чемпионству по версии WBO,

– резюмировал промоутер Беринчика.

Отметим, что 46-летний итальянец Эмилиано Марсили до сих пор не проигрывал на профессиональном ринге. Он провел 42 поединка, в которых одержал 41 победу, а еще один завершился вничью.

Напомним, что украинский боксер завладел поясом EBU в декабре 2022 года Тогда Беринчик в объединительном поединке победил француза Ивана Менди.

После отказа от чемпионского пояса чемпиона Европы EBU у Беринчика остался титул чемпиона International WBO в легком весе.