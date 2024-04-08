У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.
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Красюк дав відсіч промоутеру Ф'юрі
Промоутер британця Френк Воррен нещодавно висловив думку, що його клієнт зможе знайти слабкі місця в Усика та спробує ними скористатися. Відповіді представника українця не довелося довго чекати.
"Те, що Френк Воррен згадує як слабкі місця Усика, є слабкими сторонами будь-якого боксера чи навіть будь-якого чоловіка. З цієї причини ці удари заборонені. Тож я думаю, що дядько Френк має шукати нову стратегію перемоги над Усиком", – написав голова промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк.
Нагадаємо, під час попереднього поєдинку Усика, коли українцеві протистояв британець Даніель Дюбуа, Олександр отримав від суперника удар нижче корпуса й опинився на канвасі. На щастя, рефері тоді дав час чемпіону на відновлення.