"Я пережил бомбежки, не могу с ними находиться": паралимпийский чемпион о россиянах

Александр Комаров в эфире "Суспільне спорт" дал комментарий после получения золотой медали. В частности он прокомментировал россиянина с ним на пьедестале.

В пятницу, 30 августа, Александр Комаров завоевал "золото" в плавании на 100 метров вольным. Бронзовую медаль получил "нейтральный" представитель и во время совместного фото украинец уклонился от него, пишет 24 канал.

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Комаров об отношении к россиянину

Украинский паралимпиец отметил, что пережил бомбежки в Мариуполе и все его прошлые награды сгорели в родном городе.

К россиянам я отношусь очень негативно, потому что они хоть и выступают за, типа, нейтральность, но они все поддерживают войну и радуются ежедневно смертям украинских людей. Поэтому я не могу даже находиться рядом с этими людьми,

– рассказал Александр Комаров.

Справка. Паралимпиец принес Украине первую золотую медаль нынешнего турнира.

Отметим, что 29 августа украинец также получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в плавании на дистанции 200 метров.