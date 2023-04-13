Без проблем в будущем: футболистом Динамо интересуются сразу несколько клубов Европы
Источник:Footboom
Александр Караваев, возможно, попадет под кадровую чистку киевского Динамо уже имеет варианты, где продолжить карьеру. Футболист может отправиться в зарубежный чемпионат.
Контракт Караваева, рассчитанный с киевлянами до лета 2023 года, скорее всего продлен не будет. Однако футболист оказался востребованным на европейском рынке.
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Все под контролем
Динамо планирует прекратить сотрудничество с тремя своими футболистами, контракты которых действуют до лета 2023-го, а именно с Бенито, опытным голкипером Денисом Бойко и с Александром Караваевым. У последнего есть шанс остаться в столичном коллективе. Решение по правому защитнику "бело-синих" еще не принято, но все же существует вероятность, что соглашение с ним будет продлено.
Однако в противном случае Караваеву не стоит огорчаться, поскольку вариантов продолжения карьеры у него достаточно. Правым защитником киевского коллектива интересуются сразу несколько неназванных клубов Европы. К тому же Александр при желании имеет возможность остаться в Украине, поскольку в его услугах нуждаются два представителя Украинской Премьер-лиги. Поэтому Караваеву должно между чем выбирать.
Карьера защитника "бело-синих"
- Караваев – питомец донецкого Шахтера, однако ни одного матча за основную команду горняков ему сыграть не удалось. Александр вечно бродил по арендам – он успел побывать в Севастополе, Заре и турецком Фенербахче, а затем и перейдя в луганский коллектив.
- К Динамо Караваев присоединился в 2019 году. За Александра киевляне заплатили Заре 2,5 миллиона евро. За столичный коллектив защитник провел 126 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 13 ассистов. В Заре его результативность была в разы выше, потому что Караваев в "черно-белых" выступал на позиции правого полузащитника, сыграв так 166 матчей, в которых он забил 30 голов и отдал 31 ассист.
- Также Караваев провел уже 42 матча по футболке национальной сборной Украины, где он перекрывал позиции все же правого защитника. В этих всех поединках Александр смог забить дважды в ворота соперников сине-желтых.