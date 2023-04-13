Контракт Караваєва, який розрахований з киянами до літа 2023-го року, скоріше за все продовжений не буде. Проте футболіст виявився затребуваний на європейському ринку.

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Все під контролем

Динамо планує припинити спрівпрацю з трьома своїми футболістами, контракти яких чинні до літа 2023-го, а саме з Беніто, досвідченим голкіпером Денисом Бойко та з Олександром Караваєвим. Останній все ж має шанс залишитися у столичному колективі. Рішення щодо правого захисника "біло-синіх" ще не прийнята, та все ж існує ймовірність, що угода з ним буде продовжена.

Проте у протилежному випадку Караваєву не варто засмучуватися, оскільки варіантів продовження кар'єри у нього достатньо. Правим захисником київського колектива цікавляться відразу декілька неназваних клубів Європи. До того ж, Олександр при бажанні має нагоду залишитись в Україні, оскільки у його послугах нуждаються два представники Української Прем'єр-ліги. Тому Караваєв має між чим обирати.

Кар'єра захисника "біло-синіх"