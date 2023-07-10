Усиление для Ярмоленко: Динамо продлило контракт с опытным игроком сборной Украины

Киевляне решили пролонгировать соглашение с Александром Караваевым, который выступает за киевлян уже четыре года. Футболист запомнился своей универсальностью, потому что может сыграть на нескольких позициях.

Этим летом Александр Караваев мог остаться без клуба. Полузащитник Динамо долго не мог договориться о продлении контракта, истекавшего в конце сезона 2022-2023.

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Впрочем, Александру не придется искать новую команду. Официальный сайт Динамо сообщил о продлении договора с 31-летним универсальным футболистом. Новое соглашение будет действовать до лета 2025 года.

Караваев чаще всего играет на правом фланге полузащиты, но нередко выступал и на позиции правого защитника. Таким образом, справа у киевлян сформировался сыгранный по сборной Украине дуэт, ведь недавно игроком киевлян стал Андрей Ярмоленко.

Чем запомнился Караваев

Александр родился в Херсоне, но воспитывался в Шахтерской академии. Впрочем, за первую команду "горняков" Караваев так и не сыграл ни матча. Футболист поиграл также за Севастополь, Фенербахче и Зарю.

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В 2019 году украинец перешел в Динамо, заплатившее Заре 2,5 миллиона евро по данным разных СМИ. За это время Караваев провел 130 матчей за "бело-синих", оформив 4 гола и 14 результативных передач.

Вместе с Динамо Александр выиграл чемпионат Украины, а также по два Кубка и Суперкубка страны. Кроме того, на счету игрока 47 матчей и два гола в составе сборной Украины.