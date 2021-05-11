Ярославський розповів, що в Першій лізі Металіст гратиме замість Метала, який за підсумками цього сезону достроково вийшов у другий за силою дивізіон України.

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У Першій лізі вже буде не Метал, а Металіст. Це буде вже не той Метал, що є зараз. Це таємниця, але він буде інший, і гравці. Ми з Красніковим ночами обговорюємо ситуацію, яким повинен бути Металіст у єврокубках. Я вже не думаю про Другу лігу, про Першу лігу, а в основному про єврокубки,

– сказав він.

"Харківські вболівальники і фанати повинні бути спокійні. Я повторюся, що бюджет буде достатній для того, щоб Металіст грав в Лізі Європи і, дай Бог, в Лізі чемпіонів", – заявив Ярославський.

Що відомо про Ярославського й Металіст