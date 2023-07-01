Феерический финал: Хижняк нокаутировал соперника и стал чемпионом Европейских игр-2023

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал 20-ю золотую медаль для сборной Украины на Европейских играх-2023. В финальном поединке украинец победил хорвата Габриеля Веочича.

Александр Хижняк стал единственным украинским боксером, который дошел до финала соревнований и гарантировал одну из медалей. Однако все болельщики ждали от Александра именно "золота", пишет 24 Канал.

Читайте также Уже 11 для страны: Украинец завоевал олимпийскую лицензию в современном пятиборье

Хижняк уничтожил соперника в финале

В финальном поединке нашему боксеру противостоял представитель Хорватии Габриель Веочич. Уже в первом раунде Хижняк отправил соперника в нокдаун. Однако, это была еще не победа.

Все решилось во втором раунде. Украинский боксер отправил в хорвата в нокаут на 1:47 минуте и одержал убедительную победу. Кроме золотой медали 27-летний боксер получил лицензию на Олимпийские игры в Париже.

Напомним, что в полуфинале Александр убедительно победил Сальваторе Кавальяро из Италии (5:0). Того самого, которого одолел в финале Европейских игр-2019.

Отметим, что для Александра Хижняка это третья медаль Европейских игр. В 2015 году он завоевал бронзовую награду, а в 2019 году стал чемпионом.

. Золотая медаль Александра Хижняка стала 20-й для Украины. В общей сложности на счету наших спортсменов уже 39 наград. В медальном зачете Украина занимает третье место за Италией и Испанией.