Он будет готов, – Гвоздик прокомментировал предстоящий реванш Усика и Фьюри

Александр Гвоздик высказался относительно будущего боя-реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинский боксер сомневается в возможностях британца.

В ночь с 18 на 19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Украинец стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, но совсем скоро между боксерами состоится реванш.

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Кто, по мнению Гвоздика, победит в реванше

Украинский боксер считает абсолютным фаворитом Александра Усика.

Реванш зависит от Фьюри, а не от Усика. Можете мне поверить – Александр будет готов. Я знаю этого парня, и во втором поединке он покажет себя еще лучше, чем в первом. А вот сможет ли что-то показать Фьюри... Посмотрим, здесь больше вопрос психологии. Сможет ли он ментально справиться со всем этим. Но качество второго боя зависит от Фьюри, потому что Усик точно будет не хуже, а скорее всего, даже лучше,

– рассказал Александр Гвоздик.

Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года.

Отметим, что уже 15 июня состоится бой за титул временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе между Александром Гвоздиком и Давидом Бенавидесом.