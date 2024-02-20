Остался последний шаг к чемпионскому бою: Гвоздик – второй в рейтинге WBC
Александр Гвоздик поднялся на второе место в рейтинге WBC. Выше украинца только британец Джошуа Буатси.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поднялся на второе место в рейтинге Всемирного боксерского совета. Выше украинца в списке от WBC только британец Джошуа Буатси.
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Гвоздик вплотную приблизился к реваншу с Бетербиевым
Для того, чтобы стать обязательным претендентом на титул WBC, Гвоздику нужно возглавить рейтинг от Всемирного боксерского совета. Тогда Александр сможет рассчитывать на получение шанса вернуть свой пояс.
Рейтинг WBC в полутяжелом весе
- Джошуа Буатси
- Александр Гвоздик
- Энтони Ярд
- Каллум Смит
- Альберт Рамирес
Предыдущий раз украинец боксировал 30 сентября 2023 года, когда нокаутировал бразильца Исаака Родригеза. Для Гвоздика эта победа стала третьей подряд после возвращения в бокс и 20-й в целом.Важно. Единственное поражение на профессиональном ринге Гвоздик потерпел в октябре 2019 года, досрочно проиграв россиянину Артуру Бетербиеву в объединительном поединке. Тогда Александр потерял титул WBC и завершил карьеру, однако впоследствии вернулся в бокс.