Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик піднявся на друге місце в рейтингу Всесвітньої боксерської ради. Вище за українця в списку від WBC лише британець Джошуа Буатсі.
Читайте також Стаховський назвав українських спортсменів, яким не потиснув би руку
Гвоздик впритул наблизився до реваншу з Бетербієвим
Для того, щоб стати обов'язковим претендентом на титул WBC, Гвоздику потрібно очолити рейтинг від Всесвітньої боксерської ради. Тоді Олександр зможе розраховувати на отримання шансу повернути свій пояс.
Рейтинг WBC у напівважкій вазі
- Джошуа Буатсі
- Олександр Гвоздик
- Ентоні Ярд
- Каллум Сміт
- Альберт Рамірес
Попередньо разу українець боксував 30 вересня 2023 року, коли нокаутував бразильця Ісаака Родрігеза. Для Гвоздика ця перемога стала третьою поспіль після повернення в бокс та 20-ю загалом.