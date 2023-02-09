Чтобы поднять наш флаг: украинский боксер объяснил причину возвращения на ринг
Источник:WBC Украина
Украинский боксер четко объяснил, для чего он вернулся на ринг. Боксер не ограничился только профессиональными мотивами.
Александр Гвоздик возвращается на профессиональный ринг после трехлетнего перерыва. Украинцем руководит патриотический дух.
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Сверхмотивированный боксер
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик четко обозначил несколько причин возобновления карьеры. Украинский боксер чувствует себя "голодным" и следует желанию прославлять свое государство.
Поддерживая себя в форме, посещая зал, спарингируя время от времени, я понял, что снова стал "голодным". Так почему бы не попытаться вернуться? Посмотрим, что из этого выйдет. Я мотивирован и готов уходить в бой. Я считаю, что поднять флаг Украины в любом уголке мира – это, безусловно, дополнительная мотивация для моего народа. И, вы понимаете, в эти безвременья – это одна из весомых причин моего решения вернуться. Слава Украине,
– рассказал Александр Гвоздик.
Возрождение карьеры украинского боксера
- Александр Гвоздик не боксировал уже более трех лет.
- Последний бой Гвоздика датирован на октябрь 2019 года. Тогда украинец провел объединительное сражение против россиянина Артура Бетербиева.
- Украинец проиграл в том поединке впервые на профессиональном ринге. К тому же Гвоздик потерял свой чемпионский пояс.
- В июне 2020 года Гвоздик решил закончить свою профессиональную карьеру.
- Тем не менее, война внесла коррективы в планы украинского боксера. Гвоздик возобновит свою карьеру 11 февраля 2023 года поединок против аргентинца Хорхе Миранды.