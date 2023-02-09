Чтобы поднять наш флаг: украинский боксер объяснил причину возвращения на ринг

Украинский боксер четко объяснил, для чего он вернулся на ринг. Боксер не ограничился только профессиональными мотивами.

Александр Гвоздик возвращается на профессиональный ринг после трехлетнего перерыва. Украинцем руководит патриотический дух.

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Сверхмотивированный боксер

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик четко обозначил несколько причин возобновления карьеры. Украинский боксер чувствует себя "голодным" и следует желанию прославлять свое государство.

Поддерживая себя в форме, посещая зал, спарингируя время от времени, я понял, что снова стал "голодным". Так почему бы не попытаться вернуться? Посмотрим, что из этого выйдет. Я мотивирован и готов уходить в бой. Я считаю, что поднять флаг Украины в любом уголке мира – это, безусловно, дополнительная мотивация для моего народа. И, вы понимаете, в эти безвременья – это одна из весомых причин моего решения вернуться. Слава Украине,

– рассказал Александр Гвоздик.

Возрождение карьеры украинского боксера