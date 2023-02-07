Уже через четыре дня: бывший украинский чемпион мира по боксу получил дату следующего боя

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик возвращается в ринг. Уже 11 февраля 2023 года он проведет свой бой после трехлетнего перерыва.

Гвоздик больше трех лет не боксировал на профессиональном ринге. Последний раз украинский боксер выходил на бой еще в октябре 2019 года, когда проиграл в объединительном бою Артуру Бетербиеву. Это было первое поражение на профессиональном ринге для украинца, и он лишился своего чемпионского пояса. А уже в июне 2020 года Гвоздик объявил об окончании профессиональной карьеры.

Но война в Украине внесла изменения в планы боксера. Он решил возобновить профессиональную карьеру и вернуться на ринг.

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Сделать это оказалось не так-то просто. Дата боя несколько раз переносилась. Да и найти оппонента тоже оказалось на так просто.

Соперником Гвоздика в бою 11 февраля будет аргентинец Хорхе Миранда. Бой состоится в американском городе Понома в шоу TM Boxing и MarvNation Promotions.