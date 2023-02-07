Гвоздик понад три роки не боксував на професійному ринзі. Востаннє український боксер виходив на бій ще в жовтні 2019 року, коли програв в об'єднавчому бою Артуру Бетербієву. Це була перша поразка на професійному ринзі для українця, і він втратив свій чемпіонський пояс. А вже в червні 2020 року Гвоздик оголосив про закінчення професійної кар'єри.

Та війна в Україні внесла зміни в плани боксера. Тож він вирішив відновити професійну кар'єру та повернутися на ринг.

Детальніше Про звірства росіян, повернення у бокс та "ігнорування" Ломаченка: інтерв'ю з Гвоздиком

Зробити це виявилося не так просто. Дата бою декілька разів переносилася. Та й знайти опонента теж виявилося на так просто.

Суперником Гвоздика в бою 11 лютого буде аргентинець Хорхе Міранда. Бій відбудеться в американському місті Понома в шоу TM Boxing та MarvNation Promotions.