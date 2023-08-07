Переплюнет ли результативность новичка Жироны: вице-чемпион УПЛ нашел замену Довбику в Бельгии

СК Днепр-1 готовится к первому матчу против пражской Славии после вылета из Лиги чемпионов. В преддверии поединка украинский клуб должен усилить атакующую линию.

Клуб из Днепра ждет приезда 30-летнего форварда из Бельгии Александра Филиппова. Футболист, последние три года выступавший за границей, снова вернется в родную УПЛ. Но сначала возможен дебют с Днепр-1 в еврокубках.

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Будет сложно стать достойной заменой забивному Довбику

8 августа, а это за два дня до первого матча против Славии, Филиппов должен прибыть в расположение днепрян, готовящихся к поединку в Праге. После этого Александр сразу приступит к тренировочному процессу и непосредственно к подготовке к ближайшему поединку Днепра-1.

По информации источника, вице-чемпион УПЛ-2022/2023 заключит с опытным нападающим 2-летний контракт.

Первая встреча 3-го круга квалификации Лиги Европы Славия – Днепр-1 начнется 10 августа в 20:00 (по киевскому времени). Это будет первая игра днепрян после вылета от греческого Панатинаикоса по квалификации Лиги чемпионов.

Филиппов должен стать заменой Артема Довбика на острие атаки Днепра-1, который 6 августа стал футболистом испанской Жироны, где играет Виктор Цыганков.

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