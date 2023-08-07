Переплюнет ли результативность новичка Жироны: вице-чемпион УПЛ нашел замену Довбику в Бельгии
Источник:"ТаТоТаке"
СК Днепр-1 готовится к первому матчу против пражской Славии после вылета из Лиги чемпионов. В преддверии поединка украинский клуб должен усилить атакующую линию.
Клуб из Днепра ждет приезда 30-летнего форварда из Бельгии Александра Филиппова. Футболист, последние три года выступавший за границей, снова вернется в родную УПЛ. Но сначала возможен дебют с Днепр-1 в еврокубках.
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Будет сложно стать достойной заменой забивному Довбику
8 августа, а это за два дня до первого матча против Славии, Филиппов должен прибыть в расположение днепрян, готовящихся к поединку в Праге. После этого Александр сразу приступит к тренировочному процессу и непосредственно к подготовке к ближайшему поединку Днепра-1.
По информации источника, вице-чемпион УПЛ-2022/2023 заключит с опытным нападающим 2-летний контракт.Обратите внимание! Первая встреча 3-го круга квалификации Лиги Европы Славия – Днепр-1 начнется 10 августа в 20:00 (по киевскому времени). Это будет первая игра днепрян после вылета от греческого Панатинаикоса по квалификации Лиги чемпионов.
Филиппов должен стать заменой Артема Довбика на острие атаки Днепра-1, который 6 августа стал футболистом испанской Жироны, где играет Виктор Цыганков.
Кто такой Александр Филиппов: главное о карьере
- За свою карьеру поиграл сразу несколько украинских клубов – Арсенал Киев-2, Арсенал Киев, Ильичевец, Макеевка, Никополь, Авангард и Десну. Именно черниговский клуб стал последним для Филиппова в Украине перед выездом из границы.
- В сентябре 2020 года Александр подписал контракт с бельгийским Сент-Трюйденом.
- Через два года нападавший был арендован латвийской Ригой, но в конце 2022 года его аренда в Латвии закончилась. И Филиппов вернулся в бельгийскую команду.
- В своей карьере футболист выступал за сборные Украины U-20 (2 поединка) и U-21 (5 матчей, 1 гол).
- Его трансферную стоимость оценивают в 200 тысяч евро.