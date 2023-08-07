Переплюнет ли результативность новичка Жироны: вице-чемпион УПЛ нашел замену Довбику в Бельгии

7 августа 2023, 19:42
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Источник:

"ТаТоТаке"

СК Днепр-1 готовится к первому матчу против пражской Славии после вылета из Лиги чемпионов. В преддверии поединка украинский клуб должен усилить атакующую линию.

Клуб из Днепра ждет приезда 30-летнего форварда из Бельгии Александра Филиппова. Футболист, последние три года выступавший за границей, снова вернется в родную УПЛ. Но сначала возможен дебют с Днепр-1 в еврокубках.

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Будет сложно стать достойной заменой забивному Довбику

8 августа, а это за два дня до первого матча против Славии, Филиппов должен прибыть в расположение днепрян, готовящихся к поединку в Праге. После этого Александр сразу приступит к тренировочному процессу и непосредственно к подготовке к ближайшему поединку Днепра-1.

По информации источника, вице-чемпион УПЛ-2022/2023 заключит с опытным нападающим 2-летний контракт.

Обратите внимание! Первая встреча 3-го круга квалификации Лиги Европы Славия – Днепр-1 начнется 10 августа в 20:00 (по киевскому времени). Это будет первая игра днепрян после вылета от греческого Панатинаикоса по квалификации Лиги чемпионов.

Филиппов должен стать заменой Артема Довбика на острие атаки Днепра-1, который 6 августа стал футболистом испанской Жироны, где играет Виктор Цыганков.

Кто такой Александр Филиппов: главное о карьере

  • За свою карьеру поиграл сразу несколько украинских клубов – Арсенал Киев-2, Арсенал Киев, Ильичевец, Макеевка, Никополь, Авангард и Десну. Именно черниговский клуб стал последним для Филиппова в Украине перед выездом из границы.
  • В сентябре 2020 года Александр подписал контракт с бельгийским Сент-Трюйденом.
  • Через два года нападавший был арендован латвийской Ригой, но в конце 2022 года его аренда в Латвии закончилась. И Филиппов вернулся в бельгийскую команду.
  • В своей карьере футболист выступал за сборные Украины U-20 (2 поединка) и U-21 (5 матчей, 1 гол).
  • Его трансферную стоимость оценивают в 200 тысяч евро.
Автор: Софія Кулай