Абсолютно отвратительный поступок: жесткая реакция Долгополова на фото отца Джоковича с террористами

Звезда мирового тенниса Новак Джокович постоянно выступает адвокатом российских спортсменов, повторяя мантру "спорт вне политики". Однако его отец фотографируется с запрещенными символами, поддерживая преступников.

Открытый чемпионат Австралии по теннису 2023 сотрясают постоянные скандалы. Виной всему допуск российских теннисистов к соревнованиям.

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Исправить ситуацию не помогает даже запрет на российские государственные символы и их приспешников. Все равно провокаторы проникают на соревнования с участием теннисистов из государства-агрессора и демонстрируют нацистские знаки.

Держать негодяев подальше от спорта

Пособиями террористов является часть сербских болельщиков, в том числе отец первой ракетки мира Новака Джоковича. Он не придумал ничего лучше, чем сфотографироваться рядом с негодяями, поддерживающими войну в Украине.

На позорный поступок Срджана Джоковича отреагировал бывший украинский теннисист Александр Долгополов.

Совершенно отвратительно. Политику следует держать подальше от спорта, говорили они. Этим людям абсолютно нечего делать на теннисных турнирах, включая отца Джоковича, если они открыто восхваляют режим геноцида,

– написал Александр в своем Twitter.

Интересно, как теперь Новак Джокович прокомментирует поступок отца. Ведь на словах звезда мирового тенниса не поддерживает войну в Украине, хотя и не осуждает агрессора.

Напомним, что во время матча серба Новака Джоковича с россиянином Андреем Рублевым горе-болельщик надел футболку с символом геноцида украинцев – буквой "z". Позже российские и сербские болельщики устроили настоящий шабаш любителей "русского мира", размахивавших тряпками с триколором и портретами кровавого диктатора Путина