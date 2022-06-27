Оккупанты взяли в плен чемпиона Украины по велоспорту Александра Чуба
Источник:Суспільне Спорт
Враг продолжает не только совершать геноцид украинского народа, но и похищать людей. В плен попал украинский спортсмен по велоспорту Александр Чуб.
Никакой информации о состоянии спортсмена в плену
12 июня оккупационные власти временно захваченного Купянска в Харьковской области арестовали Александра Чуба. Причиной ареста стала помощь украинская армия и нарушение комендантского времени. Об этом рассказала Яна Воловик.
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Сестра Александра узнала о похищении брата только по видео захватчиков, в которое попали кадры с братом. Яна опровергла отношение своего брата к армии, поэтому называет эти обвинения россиян бессмысленными и вымышленными.
Яна призналась, что Александр имеет четкую украинскую позицию, занимался волонтерством и является настоящим патриотом страны. Сестра уверена, что видео со словами Александра было представлением. Оккупанты заставили его сказать придуманный русскими текст.
Враги не дают никакой информации семье детского тренера и чемпиона Украины по велоспорту BMX о пребывании Александра в плену. Как рассказала сестра Александра, они даже не знаю, жив ли ее брат до сих пор.
Семья спортсмена обратилась в правоохранительные органы и "Красный крест". Также написали заявления в чат-боты, где ищут людей и появляется информация об обмене пленных.
Враг продолжает похищать украинцев
- Это уже далеко не первый случай, когда россияне похищают украинцев, связанных с миром спорта. Ранее враг во временно оккупированной Новой Каховке из-под собственного дома арестовали футбольную арбитрину Ирину Петрову.
- К счастью, женщина была недолго в плену, через несколько дней ее отпустили. Петровой удалось выбраться из оккупации и приехать в Киев, где в Доме футбола встретилась с президентом УАФ Андреем Павелко.
- Другой украинский судья Дмитрий Кубряк уехал в блокадный Мариуполь, чтобы спасать жизнь украинцев. Ведь именно по основной профессии Дмитрий является хирургом.
- С 12 апреля Кубряк находится в плену Оккупантов. Даже в такой ситуации он продолжает исполнять свой медицинский долг.