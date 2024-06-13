В сентябре 2023 года Александр Бондарев присоединился к команде Williams Racing. Поэтому он стал первым украинским гонщиком в истории, который подписал контракт с командой Формулы-1.

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Бондарев вскоре дебютирует в Формуле-4

Украинец примет участие в двух последних раундах итальянской Формулы-4. Позже будет готовиться к F4 ОАЭ зимой, чтобы затем принять участие в F4 ОАЭ в январе и феврале, прежде чем начнет выступать в итальянской F4 в 2025 году.

Бондарев дебютирует на одноместном автомобиле на трассе "Circuit de Barcelona-Catalonya" во время 6-го раунда итальянской Формулы-4.

Украинский гонщик уже прошел тестирование на технике F4, а чуть позже для него начнутся более интенсивные испытания.

Также сообщается, что до дебюта в Формуле-4 Александр примет участие в чемпионате мира по картингу – FIA Karting, который состоится с 12 по 15 сентября 2024 года в Англии.

Что такое Формула-4 Это категория гоночных автомобилей с открытыми колесами формульного типа. Она предназначена для начинающих автогонщиков и является первой ступенью в классе Формул.

Интересно. Александр Бондарев является самым молодым чемпионом Украины по картингу (2016 год), обладателем титула Чемпиона серии WSK Super Master Series 2022 года и чемпионом Европы 2023 года.

Отметим, что 6 раунд итальянской Формулы-4, в котором примет участие Александр Бондарев, состоится с 27 сентября по 29 сентября. Также через 4 недели украинец примет участие в финале сезона в Монце.