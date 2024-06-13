У вересні 2023 року Олександр Бондарев доєднався до команди Williams Racing. Відтак він став першим українським перегонником в історії, який підписав контракт із командою Формули-1.

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Бондарев незабаром дебютує у Формулі-4

Українець візьме участь у двох останніх раундах італійської Формули-4. Згодом готуватиметься до F4 ОАЕ взимку, щоб потім взяти участь у F4 ОАЕ у січні і лютому, перш ніж почне виступати в італійській F4 у 2025 році.

Бондарев дебютує на одномісному автомобілі на трасі "Circuit de Barcelona-Catalonya" під час 6-го раунду італійської Формули-4.

Український гонщик вже пройшов тестування на техніці F4, а трошки пізніше для нього почнуться більш інтенсивні випробування.

Також повідомляється, що до дебюту у Формулі-4 Олександр візьме участь у чемпіонаті світу з картингу – FIA Karting, який відбудеться з 12 по 15 вересня 2024 року в Англії.

Що таке Формула-4 Це категорія перегонних автомобілів з відкритими колесами формульного типу. Вона призначена для автогонщиків-початківців і є першою ступінню в класі Формул.

Цікаво. Олександр Бондарев є наймолодшим чемпіоном України з картингу (2016 рік), володарем титулу Чемпіона серії WSK Super Master Series 2022 року та чемпіоном Європи 2023 року.

Відзначимо, що 6 раунд італійської Формули-4, у якому візьме участь Олександр Бондарев, відбудеться з 27 вересня до 29 вересня. Також через 4 тижні українець візьме участь у фіналі сезону в Монці.