У вересні 2023 року Олександр Бондарев доєднався до команди Williams Racing. Відтак він став першим українським перегонником в історії, який підписав контракт із командою Формули-1.
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Бондарев незабаром дебютує у Формулі-4
Українець візьме участь у двох останніх раундах італійської Формули-4. Згодом готуватиметься до F4 ОАЕ взимку, щоб потім взяти участь у F4 ОАЕ у січні і лютому, перш ніж почне виступати в італійській F4 у 2025 році.
Бондарев дебютує на одномісному автомобілі на трасі "Circuit de Barcelona-Catalonya" під час 6-го раунду італійської Формули-4.
Український гонщик вже пройшов тестування на техніці F4, а трошки пізніше для нього почнуться більш інтенсивні випробування.
Також повідомляється, що до дебюту у Формулі-4 Олександр візьме участь у чемпіонаті світу з картингу – FIA Karting, який відбудеться з 12 по 15 вересня 2024 року в Англії.
Що таке Формула-4Це категорія перегонних автомобілів з відкритими колесами формульного типу. Вона призначена для автогонщиків-початківців і є першою ступінню в класі Формул.
Відзначимо, що 6 раунд італійської Формули-4, у якому візьме участь Олександр Бондарев, відбудеться з 27 вересня до 29 вересня. Також через 4 тижні українець візьме участь у фіналі сезону в Монці.