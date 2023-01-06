Без альтернативы: на пост президента УЕФА претендует кандидат, отправивший в бан Россию

В апреле 2023 года пройдут выборы президента УЕФА. Впрочем, интриги с избранием руководителя европейского футбола не будет, ведь на место претендует только один кандидат.

На официальном сайте УЕФА появились имена кандидатов в президенты организации и европейских членов совета ФИФА. На пост президента главного футбольного органа Европы есть только один претендент – словенец Александер Чеферин.

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Чеферин продолжит управлять европейским футболом

Действующий президент УЕФА возглавляет организацию с 2016 года и теперь, скорее всего, будет переизбран еще на один четырехлетний срок.

На должность вице-президента ФИФА претендуют венгр Шандор Чаньи и финн Ари Лагти. На место вице-президента ФИФА, зарезервированного для британских федераций, тоже два кандидата – Дэвид Мартин (Северная Ирландия) и Дебби Хьюитт (Англия).

Голосование за кандидатов состоится на конгрессе УЕФА 5 апреля 2023 года в столице Португалии Лиссабоне.

Следует напомнить, что УЕФА во главе с Чеферином отправила в бан весь российский футбол. Сборные и клубы страны-агрессора не вправе участвовать в международных соревнованиях. Чиновник постоянно подчеркивает, что пока продолжается война в Украине, Россия не будет участником европейских турниров.

Однако словенец не был так жесток к Беларуси. Союзники российских захватчиков по-прежнему играют в европейских соревнованиях. Во время жеребьевки их разводят с украинскими командами, а играют они на нейтральных полях.

Под руководством Чеферина УЕФА ввела Лигу наций для женских сборных, которая будет отбором на Олимпийские игры. Дебютный турнир начнется в 2023 году.