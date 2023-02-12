С верхушки раздался отказ: экс-игрок Динамо мог оказаться в московском Локомотиве

Бывшая звезда киевского Динамо могла оказаться в чемпионате страны-агрессора. Однако неожиданная сторона выступила против трансфера футболиста.

Бывший легионер киевского Динамо Александар Драгович мог пополнить ряды российского Локомотива. Футболист без колебаний был готов переехать в Москву, сообщают росСМИ.

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Спасли в последний момент

Российская сторона была заинтересована в трансфере австрийского защитника. Интересно, что когда-то защищавший цвета киевской команды игрок без колебаний был готов переехать в Локомотив. Россияне уже договорились с Црвеной Звездой о переходе Драговича. Но трансферу не суждено было состояться.

Как выяснилось, против скандального перехода выступил Австрийский футбольный союз. Верхушка австрийского футбола заблокировала трансфер футболиста, поэтому Драгович пока может выйти сухим из воды. Причины и мотивы такого решения Австрийского футбольного союза остаются неизвестными.

Карьера Драговича в Динамо