Манчестер Юнайтед не может найти общий язык со своим юным вингером. Игрок мечтает воспроизвести карьеру своего идола – Криштиану Роналду.

Алехандро Гарначо, у которого есть потенциал вырасти в будущую мировую звезду, не идет на компромисс с Манчестер Юнайтед. Аргентинец хочет продолжить свою карьеру в Реале Мадриде.

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Действующий контракт Гарначо с "красными дьяволами" действителен до лета 2024 года. МЮ всеми силами пытается сохранить перспективного футболиста, но аргентинец на встречу не идет. Предлагаемая заработная плата увеличена в 10 раз не выглядит соблазнительной для Гарначо.

У молодого вингера свой мотив – подражать Криштиану Роналду. Игрок отдает себе отчет, что его успехи не останутся незамеченными, поэтому он питает надежды перебраться в один из бывших клубов кумира. Конкретшине, Гарначо ждет действий со стороны Реал Мадрида, где Криштиану провел выдающийся отрезок своей карьеры.

Алехандро Горначо