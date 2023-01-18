Мечтает Роналду: вундеркинд МЮ отказывается от заоблачной зарплаты, чтобы пойти по стопам кумира
Источник:AS
Манчестер Юнайтед не может найти общий язык со своим юным вингером. Игрок мечтает воспроизвести карьеру своего идола – Криштиану Роналду.
Алехандро Гарначо, у которого есть потенциал вырасти в будущую мировую звезду, не идет на компромисс с Манчестер Юнайтед. Аргентинец хочет продолжить свою карьеру в Реале Мадриде.
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Действующий контракт Гарначо с "красными дьяволами" действителен до лета 2024 года. МЮ всеми силами пытается сохранить перспективного футболиста, но аргентинец на встречу не идет. Предлагаемая заработная плата увеличена в 10 раз не выглядит соблазнительной для Гарначо.
У молодого вингера свой мотив – подражать Криштиану Роналду. Игрок отдает себе отчет, что его успехи не останутся незамеченными, поэтому он питает надежды перебраться в один из бывших клубов кумира. Конкретшине, Гарначо ждет действий со стороны Реал Мадрида, где Криштиану провел выдающийся отрезок своей карьеры.
Алехандро Горначо
- Аргентинец в прошлом сезоне стал лучшим игроком в составе МЮ U-19.
- В этом сезоне юный футболист демонстрирует класс уже на взрослом уровне. В частности, аргентинец отдал голевую передачу на победный гол в поединке против Манчестер Сити.
- В общей сложности Гарначо провел за МЮ в текущем сезоне 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.
- Трансфермакрт оценивает игрока в 5 миллионов евро.