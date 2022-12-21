Экс-игрок Металлиста разбрасывался деньгами во время празднования Аргентины: забавное видео
Источник:твиттер NTV Spor
Сборная Аргентины громко отпраздновала победу на чемпионате мира-2022 по футболу. Триумфаторы в родной стране встретили тысячи фанатов, проживающих или приехавших в Буэнос-Айрес.
Футболисты проехались автобусом главные улицы города. Поведением среди игроков выделился бывший левый вингер харьковского Металлиста Папу Гомес. Алехандро взял пачку денег и швырнул ее в толпу.
Вот так На праздновании сборной Аргентины погиб болельщик: его задушило знамя родной страны
Интересно, были ли это настоящие купюры. Возможно, это его часть премиальных, которые он одержал за победу на ЧМ-2022.
Напомним, что сборная Аргентины заработала в Катаре солидную сумму – 42 миллиона долларов.
Гомес разбрасывал деньги фанатам: видео момента
К сожалению, празднование не обошлось без курьезов и даже жертв. Во время парада погиб 22-летний болельщик, который с флагом на шее передвигался по собственному транспорту. Его аргентинское знамя попало в колесо мотоцикла и задушило фаната.
Также в чуть ли не летальную ситуацию попали футболисты. Лионель Месси и компания чудом избежали контакта с линиями электропередач когда ехали на крыше автобуса.
Выступление Папу Гомеса на ЧМ-2022
- На Мундиале в Катаре Папу Гомес принял участие в двух матчах, получив 59 минут в игре против Саудовской Аравии (1:2) и 50 минут в 1/8 финала против Австралии (2:1).
- Экс-футболист Металлиста не отличился результативными действиями. Почти во всех матчах был на замене, только на полуфинал против Хорватии не попал в заявку команды. А все из-за вывиха косточки.