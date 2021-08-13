Альберто Контрадор назвал главных фаворитов веломногодневки Ла Вуэльта

Уже 14 августа в Испании 76-й раз стартует велогонка Ла Вуэльта (La Vuelta). Старт состоится в городе Бургос. В этом году гонки не покинут пределы Испании. Традиционно гонщиков ждут многочисленные испытания на крутых подъемах, которые закончатся 5 сентября, после покорения 3336 км.

Испанский профессиональный велогонщик Альберто Контадор Веласко трижды побеждал на Ла Вуэльта, а еще два раза – на Тур де Франс. Накануне старта он поделился своим видением Ла Вуэльта, рассказал о маршруте и фаворитах гонки.

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– Вы трижды выигрывали гонку Ла Вуэльта. Как эти гонки развиваются из года в год? Что меняется?

– О, каждый раз это приключение. Потому что хоть ты детально знаешь маршрут, это может быть опасно, ведь ты можешь быть чрезмерно уверенным в себе и делать ошибки в тех местах, где можно попрощаться с гонками. Что на самом деле меняется – это сложность этих гонок, и поэтому спрос максимален каждый год.

– Вы тот человек, который почти лучше всего в мире знает маршрут – можете ли вы описать его, с чем там могут столкнуться участники?

– Это гонка с большим количеством подводных камней. Даже на плоских отрезках маршрута, в зависимости от места, вы можете столкнуться с чем-то непредсказуемым или потерять время, и это все замедлит вас.

– Можете ли вы назвать, по вашему мнению, фаворита гонки?

– Я думаю, что Роглик и Бернал являются главными фаворитами этой гонки. И первый и второй буквально на голову выше всех остальных участников и являются главными фаворитами. Кроме того, характеристики маршрута благоприятны для них. Я не ожидаю никаких сюрпризов в пелотоне, я действительно думаю, что Роглик и Бернал намного превосходят других.

– Кто может бороться за вторую и третью премии?

– Как я уже говорил, Роглик и Бернал являются двумя главными фаворитами над другими участниками. В то же время Подкок – это спортсмен, который имеет много сильных качеств и, несомненно, победа в Токио дает ему много моральных сил и уверенности, чтобы противостоять фаворитам на Ла Вуэльте. Я думаю, что именно Подкок – один из новых велосипедистов, который может дать нам удивительные моменты на этапах.

Также в Австралии всегда были замечательные гонщики, которые соревнуются на самом высоком уровне в каждой большой гонке. Я думаю, что только Ричи может претендовать на титул на Вуэльте, но я уверен, что через два-три года мы увидим в больших гонках больше австралийцев.

Еще очень сильным конкурентом в гонке может быть Энрик Мас, что он уже неоднократно показывал. В спорте мы всегда любим спрашивать "кто следующий Месси", "следующий Майкл Джордан", что не всегда правильно. И Энрике не стоит обращать внимания на это и просто думать о соревновании как о возможности достичь больших успехов.

– Кто из общего количества участников имеет хоть какой-то шанс хорошо проявить себя? Вы ждете сюрпризов?

– Не смогу здесь дать какой-то прогноз, потому что не думаю, что будут какие-то сюрпризы. Роглич и Бернал – это те, кто будет бороться за красную футболку.



Карта Ла Вуэльты в 2021 году / Иллюстрация lavuelta.es

География гонок связана со сложной ситуацией в связи с пандемией, мир спорта переживает не самые легкие времена и организаторы хотят обратить внимание общественности именно на Испанию, чтобы привлечь больше туристов в свою страну. Посмотреть гонки в Украине можно на Евроспорт и Дискавери+ на официальных стриминговых сервисах.