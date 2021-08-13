Іспанський професійний велогонщик Альберто Контадор Веласко тричі перемагав на Ла Вуельта, а ще двічі – на Тур де Франс. Напередодні старту він поділився своїм баченням Ла Вуельта, розповів про маршрут і фаворитів перегонів.

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– Ви тричі вигравали гонку Ла Вуельта. Як ці гонки розвиваються з року в рік? Що змінюється?

– О, щоразу це пригода. Тому що хоч ти детально знаєш маршрут, це може бути небезпечно, адже ти можеш бути надмірно впевненим у собі і робити помилки в тих місцях, де можна попрощатися з перегонами. Що насправді змінюється – це складність цих перегонів, і тому попит максимальний щороку.

– Ви та людина, яка майже найкраще у світі знає маршрут – чи можете ви описати його, з чим там можуть зіткнутися учасники?

– Це гонка з великою кількістю підводних каменів. Навіть на пласких відтинках маршруту, залежно від місця, ви можете зіткнутися з чимось непередбачуваним або втратити час, і це все уповільнить вас.

– Чи можете ви назвати, на вашу думку, фаворита перегонів?

– Я думаю, що Роглік і Бернал є головними фаворитами цих перегонів. І перший і другий буквально на голову вище всіх інших учасників і є головними фаворитами. Крім того, характеристики маршруту сприятливі для них. Я не очікую ніяких сюрпризів у пелотоні, я дійсно думаю, що Роглік і Бернал набагато перевершують інших.

– Хто може боротися за другу та третю премії?

– Як я вже говорив, Роглік і Бернал є двома головними фаворитами над іншими учасниками. Водночас Підкок – це спортсмен, який має багато сильних якостей і, безсумнівно, перемога в Токіо дає йому багато моральних сил і певності, щоб протистояти фаворитам на Ла Вуельті. Я думаю, що саме Підкок – один з нових велосипедистів, який може дати нам дивовижні моменти на етапах.

Також, в Австралії завжди були чудові гонщики, які змагаються на найвищому рівні в кожній великій гонці. Я думаю, що тільки Річі може претендувати на титул на Вуельті, але я впевнений, що через два-три роки ми побачимо у великих перегонах буде більше австралійців.

Ще дуже сильним конкурентом в перегонах може бути Енрік Мас, що він вже неодноразово показував. У спорті ми завжди любимо запитувати "хто наступний Мессі", "наступний Майкл Джордан", що не завжди правильно. І Енріке не варто звертати уваги на це і просто думати про змагання як про можливість досягти великих успіхів.

– Хто з загальної кількості учасників має хоч якийсь шанс добре проявити себе? Ви чекаєте сюрпризів?

– Не зможу тут дати якийсь прогноз, тому що не думаю, що будуть якісь сюрпризи. Рогліч і Бернал – це ті, хто буде боротися за червону футболку.



Карта Ла Вуельти в 2021 році / Ілюстрація lavuelta.es

Географія гонок пов'язана зі складною ситуацією в зв'язку з пандемією, світ спорту переживає не найлегші часи і організатори хочуть зосередити увагу громадськості саме на Іспанії, щоб залучити більше туристів в свою країну. Переглянути перегони в Україні можна на Євроспорт і Діскавері+ на офіційних стрімінгових сервісах.