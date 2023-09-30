"Это не отнимает уважения, которое есть к нему": коуч Дженоа о малом игровом времени Малиновского

Дела Руслана Малиновского в Италии идут далеко не по его плану. Но вот в уровне игры украинца в команде никто не сомневается.

Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино прокомментировал ситуацию с Русланом Малиновским. Украинец проводит очень мало времени на поле в Серии А.

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Наставник "грифонов" в очередной раз поднял вопрос, касающийся игрового времени Малиновского. Джилардино связывает не активную задействованность Руслана в матчах с тем, что украинец пережил не самый лучший период в Марселе, что привело к ухудшению его выступлений. Но Альберто ни в коем случае не сомневается в том, что Малиновский – это топовый исполнитель, который не перестает прогрессировать.

Малиновский? У него все хорошо. Он растущий игрок. Когда он приехал, я хотел, чтобы он играл сразу, и в тот момент, возможно, Руслан был не в лучшем состоянии. Был короткий период, когда он играл меньше или вообще не играл, но это не отнимает уважения, которое я имею к нему. Малиновский – важный игрок, который, когда выйдет на поле, должен будет изменить ситуацию, и мы все многое ожидаем от него,

– сказал Джилардино.

Следует отметить, что наставник Дженоа уже ранее также рассказывал о причинах малого количества игрового времени Руслана. В частности, Джилардино отмечал, что он находится в поисках соответствующей позиции на поле для украинца. Малиновский с подобной проблемой встречался уже в Аталанте и Марселе, а также в сборной Украины, когда Руслана вообще не вызывали в ряды национальной команды, поскольку "не подходил под схему игры", хотя футболист находился в великолепных кондициях.

Напомним, что украинец перебрался в "грифоны" из Марселя на правах аренды. Руслан провел в футболке Дженоа четыре поединка, но вот с каждым матчем его игровое время уменьшалось (с Лацио отыграл 70 минут, с Торино – 57, с Наполи – 16, а с Лечче – только одну минуту плюс компенсированное время, а с Ромой вообще не вышел на поле).

Ближайшие матчи Дженоа, в который может сыграть Малиновский