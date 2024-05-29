Против Альберта Гудмундссона открыли уголовное дело. Его обвиняют в изнасиловании.

Читайте также Автомобиль экс-директора Шахтера расстреляли неизвестные: есть ли пострадавшие

Апелляция не в пользу Гудмундссона

В 2023 году с заявлением о сексуальном насилии со стороны исландского футболиста в правоохранительные органы обратилась девушка, с которой Альберт Гудмундссон якобы познакомился в одном из клубов Рейкьявика. Однако позже это дело закрыли.

Однако вероятная жертва подала апелляцию, которая была успешной, поэтому теперь дело открыли повторно.

Согласно статье 194 Уголовного кодекса Исландии Альберту Гудмундссону грозит лишение свободы на срок от 1 до 16 лет. Рассмотрение дела состоится осенью 2024 года.

Отметим, что в марте 2023 года Гудмундссон забивал сборной Украины в составе национальной команды Исландии в рамках плей-офф отбора на Евро-2024. Однако в итоге "желто-синие" тогда победили со счетом 2:1.